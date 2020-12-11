Erzincan’da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Ekiplerin bir kısmı zamana bağlı olarak yıpranmış veya yeni imara açılmış yol ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdürürken bir kısmı da beyaz masa ve çağrı merkezinin vatandaşların şikâyet ve talepleri doğrultusunda oluşturduğu programa dâhil olan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bir kısmı Ergenekon Mahallesi 138, 125 ve 114. Sokaklarda kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürürken bir kısmı da şehrin muhtelif yerlerinde çeşitli sebeplerden ötürü kısmen tahrip olmuş kaldırımlarda tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Asfalt çalışmaları dâhilinde ise Cumhuriyet Mahallesi 438. Sokakta asfalt çalışmaları yapan ekipler bir yandan da alt yapı çalışmaları ve çeşitli sebeplerden ötürü bozulmuş olan yollarda yama çalışmaları gerçekleştiriyorlar.