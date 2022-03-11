Erzincan’da yoğun kar yağışı

Erzincan kent merkezinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Çayırlı ilçesinde eğitime bugün kar tatili verildi. 294 köy yolu ulaşıma kapandı.

Geceden başlayan lapa lapa kar yağışı kentte aralıklarla devam ediyor. Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan - Sivas, Erzincan- Erzurum, Erzincan- Tunceli ve Erzincan- Gümüşhane kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda tır yolda kaldı. Karayolları ekipleri güzergâhlarda yoğun şekilde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Güne karla uyanan Erzincanlılar araçlarının üzerini kardan temizleyerek yola koyuldu.

Mart ayının 11’inde Erzincan kent merkezinde yoğun kar yağışının kendilerini bir hayli şaşırttığını kaydeden vatandaşlar, “Yüksek kesimlerde kar yağışı oluyordu. Lakin kent merkezinde bu tarihte Erzincan’da alışılmamış bir durum. Kış tam anlamıyla geri döndü” ifadelerine yer verdiler.

“Çayırlı ilçesinde eğitime kar tatili”

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ilçe genelindeki tüm okullarda eğitim, öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

“Köy yolları kapandı, Erzincan - Pülümür yolu zincirsiz tırların geçişine kapatıldı”

Kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan’ın yüksek kesimlerinde 294 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

“Girlevik Şelalesi kış güzelliğiyle konuklarını ağırlıyor”

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan ve kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta beyaz gelinliğini giyen Erzincan’daki Girlevik Şelalesi’nde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelalede, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 6-7 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.