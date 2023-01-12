Erzincan’da yıllardır kapalı olan köy okulu Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü

Erzincan’ın Konakbaşı köyünde yıllardır öğrenci azlığından dolayı eğitim verilmeyen okul binası, Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde başlatılan, köylerde kullanılmayan okulların yeniden faaliyete geçirilerek köyde yaşayan vatandaşlar için yaşam merkezlerine dönüştürmeyi amaçlayan Köy Yaşam Merkezleri her geçen gün hizmet alanını genişletiyor.

İçerisinde sunulan hizmetler ile her yaştan vatandaşa hitap eden Köy Yaşam Merkezleri, kurulduğu günden bugüne vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmet alanını genişletmekte.

Halk Eğitimi Merkezleri ile koordineli bir şekilde çalışan Köy Yaşam Merkezlerinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve bölgesel özelliklere yönelik aile eğitiminden arıcılık eğitimine, ceviz yetiştiriciliğinden dikiş nakış kursuna, ilk yardım kursundan okuma-yazma kursu, müzik kursu, sürü yönetimi kursu, tarım ve hayvancılık kursu ve yöresel gıda ürünleri yapım kursuna kadar çok geniş bir çerçevede vatandaşlara hizmet verilmekte.

Konakbaşı Köy Yaşam Merkezinde İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen projeyle, ulaşılabilir yaşam alanları oluşturulan Köy Yaşam Merkezlerinde vatandaşlara ve öğrencilere yönelik sürdürülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti. Çalışmaların yürütülmesinde özveriyle çalışan herkesi tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar dileyen Gün, Konakbaşı Köy Yaşam Merkezinin vatandaşlar tarafından büyük bir teveccüh ile karşılandığını vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik birçok kurs açıldığını ve genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle bayanıyla kurslara aktif olarak katılım sağladıklarını görmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ziyarette konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığının Köy Yaşam Merkezleri projesinin paydaşı olduğunu il müdürlüğü olarak projenin verimliliği için her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Şahin konuşmasın devamında tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak birçok merkezi kursun yapıldığını fakat üretimin kalbi olan köylerde Köy Yaşam Merkezleri çatısı altında kursların açılmış olmasını çok önemsediklerini bu vesile ile çiftçilerle, üreticilerle doğrudan iletişim kurduklarını köylerde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik alan uzmanları tarafından verilen kursların, vatandaşların hem ev geçimine hem de ülke ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacağını ifade etti.