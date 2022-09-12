Erzincan’da yılın ahileri

Erzincan’da yılın ahisi olarak seçilen marangoz Ali Gökçe, yılın kalfası güzellik ve saç bakım uzmanı Şule Tanrıverdi ve yılın çırağı oto mekanikeri Yakup Efe Tekbıyık, Belediye Başkanı Bekir Aksun’a ziyarette bulundular.

35’incisi kutlanan Ahilik Haftası münasebeti ile Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanı Bedir Limon, Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık ve Ahilik Komite Üyeleri Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Bekir Aksun, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Limon ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Belediye hizmetleri ve yeni projeler hakkında heyete bilgi veren Başkan Aksun, ahilik kültürünün toplumsal yaşamdaki önemine değindi.

Ahilik geleneğinin temelinde bulunan ahlak, akıl, bilim ve çalışma ilkelerinin toplumun temel yapı taşlarından olduğunu dile getiren Başkan Aksun, ahiliğin İslam ve Türk toplumunda büyük bir öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Aksun, yılın ahisi olarak seçilen Marangoz Ali Gökçe, Yılın Kalfası Güzellik ve Saç Bakım Uzmanı Şule Tanrıverdi ve Yılın Çırağı Oto Mekanikeri Yakup Efe Tekbıyık’ı tebrik etti.

Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Başkan Aksun, yılın ahilerine günün anlam ve önemine binaen bakır işlemeli tabak hediye etti.