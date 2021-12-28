Erzincan’da yerli malı haftası kutlandı

Erzincan Mimar Sinan Anaokulunda Yerli Malı Haftası (Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası) kapsamında sergi düzenlendi.

Anaokulundaki velilerin desteğiyle hazırlanan bölgelere ait yöresel ürünlerin sergilendiği serginin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün katılımıyla yapıldı.

Serginin açılışı öncesinde, EBYÜ Müzik Bölümü öğrencileri tarafından konuklara kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletiye anaokulu öğrencilerinden oluşan görevli bir sınıf eşlik ederek yöresel oyunlar ve yöresel kıyafetler ile gösteri sunuldu.

Serginin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptı. Gün, "Bireylerin ve toplumun refahını, mutluluğunu artırıcı alanlarda en etkili, en verimli yatırım yapma bilincini ve gücünü kazandırmak amacıyla Mimar Sinan Anaokulumuzun hazırlamış olduğu Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler ve velilerimizle el birliği ile hazırladığı bu sergi için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Mimar Sinan Anaokulunda Müdürü Yasemin Sezen Korkmaz ise yapmış oldukları Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası ile ilgili olarak, "Kurtuluş Savaşı sonrası, yaşanan yokluk günlerinde Atatürk ve arkadaşları, kendi kendimize yetecek bir ekonomiye sahip olmak arzusundaydılar. Yabancı mallar yerine, kendi ürettiklerimizle yetinmenin gereğini halka anlatmak istiyorlardı. Okullarımız, 1946 yılından itibaren 12 Aralık’la başlayan haftayı Yerli Malı Haftası olarak kutlamaya başladılar. 1983 yılında bu haftanın adı, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası oldu. Bundan dolayı, Mimar Sinan Anaokulu olarak; Bu haftada öğrencilere ve öğrenciler aracılığı ile bütün velilerimize tutumlu olmayı, ülkemizdeki malları kullanıp millet olarak kalkınmayı ve bunların ne kadar önemli olduğu anlatarak, velilerimizin katkılarıyla bölgeler sergimizi hazırladık. Tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemini vurgulayarak çocuklarımıza tutumlu olmayı aşıladık. Çünkü tutumlu olma alışkanlığı küçük yaşlarda başlar. Yabancı mal alırken, verdiğimiz paranın bir daha geri gelmeyeceğini düşünmemiz gerektiğinin bilincini vermeye çalıştık. Yabancı ülkelere para akışını önlemede, Türk Malını kullanmanın öneminin büyüklüğünden bahsederek okulumuzda kendi bölgelerimizi tanıttık. Bölgelerimizin ne ile üretimde önde olduğu ürünleri tanıtarak bunların öneminden bahsettik. Yerli üretim olan ürünlerimizin barkodlarını öğreterek ve pekiştirmek için drama yaparak hayata hazırladık." dedi.