banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Erzincan’da yerinde aşı dönemi

Erzincan’da yerinde aşı uygulamasının başlamasıyla beraber ilçelerde çalışan işçiler de aşı olmaya başladı.

ERZİNCAN 18.06.2021, 14:57
Erzincan’da yerinde aşı dönemi

Erzincan’da yerinde aşı uygulamasının başlamasıyla beraber ilçelerde çalışan işçiler de aşı olmaya başladı.

Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerinde aşı uygulamasının başlayacağını duyurması üzerine, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan aşı ekipleri tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanlarının ardından yaklaşık bin 500 kişinin çalıştığı Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren madencilik şirketi işçilerinin aşılanmasına bugün itibari başlandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tüm aşı hakkı tanımlanmış vatandaşlarımızı, aşılarını yaptırarak Covid-19 salgını ile mücadele etmeye davet ediyoruz.” denildi.

Covid-19 aşı randevuları

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023’e SMS göndererek öğrenebilecek. Randevu sistemi tanımlanan ve aşı olacak vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur
banner493