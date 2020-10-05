Erzincan’da yeni imara açılan bölgelerde yol yapım çalışması

Erzincan’da yeni imara açılan bölgelerde yol yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni imara açılan bölgelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yunus Emre Mahallesi 550. Sokakta sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirilirken yeni yerleşim yerlerinden biri olan 550. Sokakta vatandaşların toz, çamur ve görüntü kirliliği gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamaları için geçici çözüm amaçlı sathi kaplama yapıldı.