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Erzincan’da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi

Erzincan’da, “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

ERZİNCAN 30.03.2021, 14:14
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Erzincan’da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi

Erzincan’da, “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında Erzincan’da Ordu Caddesi üzerindeki Saat Kulesi önünde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında yaya geçidinin ortasındaki şeritler kırmızıya boyandı. Etkinliğe, kent protokolü ile kurum müdürleri katıldı.

Etkinlikle ilgili yaya güvenliğinin ön plana alındığı belirtilerek vatandaşların daha sağlıklı bir ulaşım sağlamasına vurgu yapıldı.
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