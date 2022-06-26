Son Dakika
Erzincan’da Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası
Erzincan’da Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası gerçekleştirildi.
ERZİNCAN 26.06.2022, 11:51
Erzincan’da Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası gerçekleştirildi.
Şampiyonaya 12 ilden 7’si kadın 38 sporcu katıldı. Ekşisu Mesire alanından havalanan sporcular, yaklaşık 10 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra önceden belirlenen hedeflerine inebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Yarışmaya katılan 38 sporcu önümüzdeki yıl federasyonun hedef yarışmasındaki A klasmanında yarışabilmek için buradan puan almaları gerekiyor.