Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Erzincan’da yağmur yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan tahminlere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresi aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Yurt genelinde ise hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli’nin kuzey kesimleri, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla’nın güney kesimleri, Ankara’nın güney ve doğu kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Adana’nın güneyi ile Hatay, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde kaydedildi.