Erzincan’da insanların yaşam alanlarından uzak kırsal alanlara kurulan fotokapanlara yaban hayatının görüntüleri yansıyor.

Dağ keçisi, çengel boynuzlu keçi, boz ayı, kurt, yaban domuzu, kınalı keklik, yaban tavşanı, tilki ve bazı yırtıcı kuş türlerine rastlamanın mümkün olduğu Erzincan’da, yaban hayatı fotokapanla görüntüleniyor.

Hayvan leşiyle beslenen tilkiler ile kurt gündüz ve gece saatlerinde fotokapana dağ keçileri ise kamera görüntülerine yansıdı. Fotokapanlarla gözlemlenen yaban hayvanlarının zaman zaman yıllara göre artış ve azalışları yapılan çalışmalarla kayıt altına alınıyor.