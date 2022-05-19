Erzincan’da vatandaşlar Siberay projesi konusunda bilgilendirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, dijital çağda gençlerin bilişim suçlarından uzak kalmaları için dijital cihazlarla farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde Erzincan Dörtyol meydanında stant açıldı. "Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı" konusunda bilgilerin verildiği stantta ayrıca kiosk sistemi üzerinden Siberay Bilgi Yarışması düzenlenerek katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Özellikle çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği kioskta yer alan soruların tamamını doğru cevaplayanlara verilen hediyelerle siber suçlara karşı farkındalığın artması bekleniyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bilişim sisteminin güvenliğini, buradaki verileri, sistemin kullanıcılarını hedef alarak yapılan sanal saldırılar olarak nitelendirilen siber suçlar konusunda gençleri eğitici çalışmaların devam edeceği bildirildi.