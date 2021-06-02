Erzincan’da vaka sayısı 83,18 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. Verilere göre Erzincan’da vaka sayısı 100 bin kişide 83,18 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Erzincan’da 83,18 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli oldu.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Verilere göre Erzincan’da vaka sayısı 100 bin kişide 83,18 oldu.