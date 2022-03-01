Erzincan’da vaka sayısı 634,08 oldu

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Erzincan’da vaka sayısı 100 bin kişide 634,08 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat arasındaki illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Erzincan’da vaka sayısı 100 bin kişide 634,08 oldu.

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamında illerdeki yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat haftasında yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıkladı. Geçen hafta açıklanan rakamlara göre vaka sayılarında düşüş gözlemlense de, açıklanan oranların da yüksek olduğu kabul ediliyor.

‘Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il’

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:

Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.