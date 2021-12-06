Erzincan’da vaka sayısı 177,02 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım’da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Verilere göre Erzincan’da vaka sayısı 100 bin kişide 177,02 olurken bir önce ki açıklanan haftaya göre düştüğü görüldü.

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamın illerdeki 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım haftasında 100 bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıklayarak illere göre haftalık insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Erzincan’da ki vaka sayısının 177,02 olduğu belirlenirken bir önce ki açıklanan haftaya göre düştüğü gözlemlendi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşının önemine bir kez daha değinerek, “Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz” ifadelerine yer verdi.