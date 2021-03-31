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Erzincan’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde kaçakçılık suçları ve uyuşturucu madde imal ve ticareti olaylarının önlenmesi kapsamında operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklandı.

ERZİNCAN 31.03.2021, 08:52
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Erzincan’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde kaçakçılık suçları ve uyuşturucu madde imal ve ticareti olaylarının önlenmesi kapsamında operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda 1 kişi tutuklandı.

Operasyonlar neticesinde Erzincan merkez Hocabey Mahallesinde, (H.A.) isimli Afganistan uyruklu şahıs uyuşturucu madde satışı yapacağı esnada 16 adet fişek halinde toplam 50 gram metamfetamin ile suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Öte yandan Erzincan merkez Ulalar Mahallesinde ellerinde bulundurdukları eski dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve eşyaları satmaya çalışan (H.M.Ö.), (S.A.) ve (S.B.) isimli şahıslar ile birlikte, satmaya çalıştıkları 70 adet sikke, 2 adet İngiliz menşeili piyade tüfeği, 3 adet kılıç, 1 adet kama, 1 adet toplu tabanca ve 1 adet el dürbünü ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları Erzincan İl Müze Müdürlüğüne teslim edilerek, şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konu hakkında Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizde kaçakçılık suçları ve uyuşturucu madde imal ve ticareti olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” denildi.
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