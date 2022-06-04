Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 7 zanlı tutuklandı

Erzincan’da 2022 mayıs ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 kişiden 7’si tutuklanırken, 18 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan, izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştiren şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 234,25 gram metamfetamin, 32,46 gram esrar, 3,11 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 2,01 gram afyon sakızı, 1 adet captagon ile 73 kök kenevir bitkisi, 882 adet uyuşturucu madde bağımlılarının kullandığı sentetik ecza olarak bilinen haplar ve 9 bin adet tütünle dolu makaron ele geçirildi.

8 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, 2 şüpheli hakkında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek, 8 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem yapılırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçlarından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7’si tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.