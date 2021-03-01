Erzincan’da uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı

Erzincan’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 1 ay boyunca yapılan çalışmalarda; Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.K. (21), D.E.P. (19) , O.B. (27) ve H.Ç. (21) isimli şahıslar TCK 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; Satışa hazır fişeklenmiş halde toplam 9,74 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak TCK 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçu kapsamında gözaltına alınan B.K. (21), D.E.P. (19) ve O.B. (27) isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. H.Ç. (21) isimli şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.