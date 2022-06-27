Erzincan’da üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Erzincan’da şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol bakım onarım, yol genişletme ve kaldırım yenileme gibi çalışmalar sürüyor.

Trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yol açma ve yol genişletme çalışmaları İnönü Mahallesinde yer alan Ömer Parmaksızoğlu Caddesinde başlattığı yol genişletme çalışması devam ediyor. Ekipler, genişletilen caddede yaya güvenliği için kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir genelinde yıpranan kaldırımları yenileyen ekipler, Ergenekon Mahallesinin tamamında ve Demirkent Mehmet Akif Ersoy Caddesinde çalışmalarına hızla devam ediyor. Ekipler, mevcutta olan kırılmış ve yıpranmış kaldırımları söküp yenilerken, kaldırımı bulunmayan sokaklara yeni kaldırım taşları döşüyor.

Yaz aylarının gelmesi ile yol bakım onarım çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, parke yol tamiratı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda Fatih Mahallesi 716. sokakta zamanla yıpranan ve kırılan taşlar yenileri ile değiştiriliyor.