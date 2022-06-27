banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Fındıkta ’erken hasat’ uyarısı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı
Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda 1877 arttı

Erzincan’da üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Erzincan’da şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol bakım onarım, yol genişletme ve kaldırım yenileme gibi çalışmalar sürüyor.

ERZİNCAN 27.06.2022, 15:25
Erzincan’da üst yapı çalışmalarına devam ediyor

Erzincan’da şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol bakım onarım, yol genişletme ve kaldırım yenileme gibi çalışmalar sürüyor.

Trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yol açma ve yol genişletme çalışmaları İnönü Mahallesinde yer alan Ömer Parmaksızoğlu Caddesinde başlattığı yol genişletme çalışması devam ediyor. Ekipler, genişletilen caddede yaya güvenliği için kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir genelinde yıpranan kaldırımları yenileyen ekipler, Ergenekon Mahallesinin tamamında ve Demirkent Mehmet Akif Ersoy Caddesinde çalışmalarına hızla devam ediyor. Ekipler, mevcutta olan kırılmış ve yıpranmış kaldırımları söküp yenilerken, kaldırımı bulunmayan sokaklara yeni kaldırım taşları döşüyor.

Yaz aylarının gelmesi ile yol bakım onarım çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, parke yol tamiratı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda Fatih Mahallesi 716. sokakta zamanla yıpranan ve kırılan taşlar yenileri ile değiştiriliyor.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu