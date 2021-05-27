banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

Erzincan’da ulusal aşı kampanyası ve saha çalışmaları

Korona virüsle mücadele, ulusal aşı kampanyası ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirme amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Kemah İlçe Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

ERZİNCAN 27.05.2021, 13:50
Erzincan’da ulusal aşı kampanyası ve saha çalışmaları

Korona virüsle mücadele, ulusal aşı kampanyası ve saha çalışmalarını yerinde değerlendirme amacıyla Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Kemah İlçe Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.

Hastane Başhekimi Dr. Agah Özdemir ile ilçede yapılan çalışmaları istişare eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik’e Sağlık Hizmetleri Başkanı İlknur Koç Olçaş, Başkan yardımcıları Dr. Gülşah Taş ve Ünsal Sarıoğlu,112 Başhekimi Yasin Bilgin ve Uzman Sinan Pelen eşlik etti.

Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, hastane personelleri ile sohbet ederek, ulusal aşı kampanyasında ve pandemi de gösterilen özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur