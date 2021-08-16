Erzincan’da ücretsiz ders kitabı dağıtımı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren başlatılan ücretsiz ders kitapları bu seneki sezon öncesinde de Erzincan’daki okullarda dağıtılmaya başlandı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek ücretsiz kitapların okullara dağıtımına başlandı. Erzincan genelinde, yaklaşık 40 bin öğrenciye 360 bin 453 ücretsiz ders kitabı dağıtılacak. İlk olarak Erzincan’a gelen 358 bin 453 kitap merkez, Refahiye ve Tercan ilçelerinde okullara dağıtılmaya başlandı.

Kitap dağıtımına ilişkin olarak bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “2003 yılından beri okulların açıldığı günden itibaren çocuklarımızın kitapları masalarının üzerinde oldu. Bu yılda aynı şekilde tüm Türkiye’de olduğu gibi bakanlığımızın ilimize 360 bin 453 ücretsiz ders kitabı gönderecek. Bunların içinde 358 bin 453 kitap şu anda geldi ve böylece ücretsiz dağıtılacak olan ders kitaplarının yüzde 95’i şu anda Erzincan’da” dedi.