Erzincan’da uçak seferlerinin düşürülmesi tepki çekti

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan Ankara’ya yapılan uçak seferlerinin 7 günden haftada 3 güne düşürülmesi büyük tepki çekti.

Erzincan’dan Ankara’ya yapılan uçak seferleri 2022 yılı başı itibariyle alınan kararla haftada 3 güne düşürüldü. Haftada 3 güne düşürülmesiyle birlikte büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten Erzincanlılar duruma tepki gösteriyor.

Önceki yıllar da Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan Ankara’ya her gün uçuş yapılabildiğini ancak bu sene seferlerin pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere 3 güne düşürüldüğünü belirten vatandaşlar, gazetecilere mağduriyetlerini anlattı.

Uçak seferlerinin düşürülme gerekçesinin arz talebe göre olduğunu belirten bazı vatandaşlar, şöyle konuştu:

“Erzincan’dan Ankara’ya uçak seferlerinin 3 güne neden düşürüldüğünü yetkililere sorduk. Cevap olarak Erzincan’dan yeterli derecede yolcu olmadığını, 260 yakın yolcu kapasitesi bulunan uçakların 45- 50 kişiyle uçtukları söylendi. Oysaki Erzincan’dan Ankara’ya gerçekten fazla yolcu talebi var. Haftada 3 güne düşürülmesi ve uçak sefer saatlerinin de özellikle akşam saatlerine konulması doğal olarak talebi düşürüyor. Erzincan’dan pazartesi Ankara’ya uçakla gitmek isteyen yolcu günübirlik veya ertesi gün dönemiyor. Erzincan’dan genelde hastane işleri için Ankara’ya giden çok Erzincanlı var lakin bu durumda hep mağdur oluyorlar. Ankara’ya otobüsle gitmek zorunda kalıyorlar.”

Yılbaşından itibaren durumun bu şekilde olduğunu belirten ancak kentteki hiçbir STK’dan, siyasi partilerden vatandaşa destek mahiyetinde girişimin olmadığı kaydeden Erzincanlılar, “Başka şehirlerde de benzer durumlar oluyor. Gazetelerden, sosyal medyadan yayın yapan basın kuruluşlarından okuyoruz. Örneğin Tokat’ta, Erzurum’da benzeri olmuş. Ama o şehrin siyasileri, STK’ları öyle tepki göstermiş ki alınan kararlardan geri dönüşler yapılmış. Maalesef Erzincan’da ne iktidardaki nede muhalefetteki siyasilerden ses seda yok. STK’lar tamamen sessiz. Bu şehrin insanının işlerini kolaylaştırmak için bunları görmek isteriz. Yoksa sosyal medyada bolca paylaşılan fotoğrafların kime ne faydası var. Kendilerinden başka. Erzincan’dan Ankara’ya önümüzdeki yaz tarifesinde haftada en az 5 gün sefer düzenlemesi arzumuzdur. Şehrin yöneticileri, siyasileri öyle lobi çalışması yapmalı ki Erzincan’a fayda sağlamalı. Çalışmaları, icraatları söylemlerde değil eylemlerde görmek güzel şehrimizi kalkındırır, ileriye götürür. Marifet havalimanının ismini değiştirmekte olmasa gerek.” ifadelerine yer verdi.