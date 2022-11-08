Son Dakika
Erzincan’da traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Erzincan’da römorkunda gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
ERZİNCAN 08.11.2022, 09:07
Erzincan’da römorkunda gübre yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayhan Karakulak idaresindeki traktör üzüm bağlarına gübre götürürken manevra yaptığı esnada devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.