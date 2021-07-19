banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Geceliği 20 Bin Euro olan villalar bile doldu!
Geceliği 20 Bin Euro olan villalar bile doldu!
Çekini ödeyemeyene bir imkan daha sağlandı
Çekini ödeyemeyene bir imkan daha sağlandı
İçişleri Bakanlığı raporu: 106 Bin 740 silah kayıp!
İçişleri Bakanlığı raporu: 106 Bin 740 silah kayıp!

Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan’da minibüsün bariyere çarpması sonucu 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

ERZİNCAN 19.07.2021, 03:27
Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı
banner502

Erzincan’da minibüsün bariyere çarpması sonucu 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Ankara’dan memleketleri Ağrı’ya gittikleri esnada M.N.A (28) idaresindeki 06 CDR 874 plakalı minibüs bariyere çarparak sıkıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile aynı aileden 5’i çocuk, Y.A (39), V.A (27), E.N.A (8), M.E.A (7), Y.A (2), M.A (1), F.A (13) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu
banner501