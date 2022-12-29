Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan’da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Ersevenler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.K., idaresindeki 28 K 9518 plakalı kamyon ile A.A., yönetimindeki 29 M 0308 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada 1’i ağır toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.