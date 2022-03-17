Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi yakınlarında panelvan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10. 30 sıralarında Erzurum - Erzincan kara yolu Üzümlü - Avcılar arası 41 kilometrede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum’dan Erzincan istikametine seyir halindeki panelvan araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kayarak devrildi. Kazada araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2’inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.