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Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

ERZİNCAN 07.07.2022, 09:06
Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan’ın Kavakyolu semti Hamidiye mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K.’nin kullandığı 36 AAR 593 plakalı araç Kavakyolu Mahallesi Kuba Camisi Kavşağı’nda L.E.’nin kullandığı 25 ET 156 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra iki araçta bulunan M.M.T, E.E, Ö.F.E. ve E.K. yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 6 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle olay yerine gelerek kazaya müdahale eden birim amirlerinden bilgi aldı.

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