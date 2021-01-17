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Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı
Erzincan’da kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda otomobil tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.
ERZİNCAN 17.01.2021, 09:43
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Erzincan’da kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda otomobil tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Gümüşhane yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cuma İnce idaresindeki 25 AAU 993 plakalı otomobil, karla birlikte kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçtu.
Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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