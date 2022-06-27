Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde çift taraflı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresinde ki 24 EC 321 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, aynı istikamette ilerleyen A.Ç. idaresinde ki 24 ABB 919 plakalı otomobile bir anda arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 24 EC 321 plakalı otomobilin sürücü ile araç içerisinde bulunan A.D. ve diğer araç sürücüsü A.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.