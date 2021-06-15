Son Dakika
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
Erzincan’da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
ERZİNCAN 15.06.2021, 11:30
Erzincan’da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, istasyon altı tuğla fabrikası civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 24 AAU 748 plakalı otomobil su kanalının kenarına düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.