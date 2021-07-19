banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bağdat'ta patlama: 22 ölü
Bağdat'ta patlama: 22 ölü
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
TÜROB uyardı: Yeni oranları mutlaka kontrol edin
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin

Erzincan’da trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

ERZİNCAN 19.07.2021, 19:39
Erzincan’da trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı
banner502

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A’nın kullandığı 34 DUV 260 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen A.D. (57) idaresindeki 58 TN 319 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan dönerken, otomobil ise duvara çarparak adeta hurdaya döndü. Kazada yaralanan sürücü A.D., ile eşi A.D. (57) ve oğlu B.D. (28) ile beraber minibüste yolcu olduğu söylenen Ü.Ö. (41), olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
banner501