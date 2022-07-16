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Erzincan’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

Erzincan’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

ERZİNCAN 16.07.2022, 19:15
Erzincan’da trafik kazası: 1’i çocuk 5 yaralı

Erzincan’da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sularında Erzincan-Sivas karayolu 25. kilometre Tüneller mevkii üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Erzurum istikametine giden M.G.’nin (51) kullandığı 06 SN 338 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan G.G. (47), E.G (18), F.G (17), Z.B.G. (7) yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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