Erzincan’da trafik kazası: 1 yaralı

Erzincan’da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde 24 AAR 787 plakalı araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpma sonucunda araç sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.