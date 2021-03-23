Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayışı Şubat ayı sonu itibarıyla 61 bin 774 oldu

TÜİK, Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de Şubat ayında 75 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzincan’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 61 bin 774 oldu.

Erzincan’da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 61 bin 774 adet taşıtın, yüzde 47,8’ini otomobil, yüzde 2,6’sını minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 18,9’unu kamyonet, yüzde 3,2’sini kamyon, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 0,6’sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 11,9’unu ise traktör oluşturdu. Erzincan ili Şubat ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 61 bin 774 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 63. sırada yer aldı.

Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,3 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 19,2, traktörde yüzde 10,1 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 55,8, kamyonette yüzde 47,3, minibüste yüzde 46,7, otomobilde yüzde 42,6, otobüste yüzde 30,8 ve kamyonda yüzde 27,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,8 arttı.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 89,1, traktörde yüzde 80,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,7, kamyonette yüzde 60,1, motosiklette yüzde 54,8, otomobilde yüzde 33,3 artarken, minibüste yüzde 48,0 ve otobüste yüzde 37,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 24 milyon 328 bin 780 oldu. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 497 bin 153 adet taşıtın devri yapıldı. Devri(1) yapılan taşıtların yüzde 63,7’sini otomobil, yüzde 18,2’sini kamyonet, yüzde 6,2’sini motosiklet, yüzde 4,8’ini traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 2,7’sini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde 193 bin 215 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 30,8 artarak 193 bin 215 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 25,2 azalarak 7 bin 391 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 185 bin 824 adet artış oldu.

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüze 53,9’u benzin yakıtlıdır. Trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 53,9’u benzin, yüzde 33,9’u dizel, yüzde 6,8’i elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,4’ü LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 214 bin 599 adet otomobilin ise yüzde 38,2’si dizel, yüzde 36,5’i LPG, yüzde 24,6’sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3’ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Şubat döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 29,5’i 1401-1500, yüzde 27,1’i 1300 ve altı, yüzde 20,3’ü 1501-1600, yüzde 15,6’sı 1301-1400, yüzde 6,3’ü 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin 47 bin 761’i beyaz renklidir. Trafiğe kaydı yapılan 117 bin 234 adet otomobilin yüzde 40,7’si beyaz, yüzde 28,9’u gri, yüzde 9,5’i mavi, yüzde 7,6’sı kırmızı, yüzde 6,6’sı siyah, yüzde 2,0’ı turuncu, yüzde 1,5’i kahverengi, yüzde 0,6’sı sarı, yüzde 0,4’ü yeşil renkli iken yüzde 2,2’si diğer renklerdedir.