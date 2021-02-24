Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 61 bin 671 oldu

TÜİK, Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de Ocak ayında 117 bin 313 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 61 bin 671 oldu.

Erzincan’da Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 61 bin 671 adet taşıtın yüzde 47,8’ini otomobil, yüzde 2,6’sını minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 18,9’unu kamyonet, yüzde 3,2’sini kamyon, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 0,6’sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 11,9’unu ise traktör oluşturdu. Erzincan ili Ocak ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 61 bin 671 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 63. sırada yer aldı.

Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37,5 arttı.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 105,4, kamyonda yüzde 83,4, minibüste yüzde 53,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 45,7, otomobilde yüzde 36,7, otobüste yüzde 28,6 artarken, traktörde yüzde 20,2 ve motosiklette yüzde 1,0 azaldı.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 83,9, kamyonda yüzde 78,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, motosiklette yüzde 67,1, kamyonette yüzde 44,4, otomobilde yüzde 12,9 artarken minibüste yüzde 52,1 ve otobüste yüzde 28,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 24 milyon 256 bin 741 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,5’ini motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 462 bin 753 adet taşıtın devri yapıldı. Ocak ayında devri (1) yapılan taşıtların yüzde 63,9’unu otomobil, yüzde 18,2’sini kamyonet, yüzde 5,8’ini motosiklet, yüzde 5,1’ini traktör, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 2,6’sını minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak ayında 113 bin 447 adet arttı. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24,1 artarak 117 bin 313 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 26,1 azalarak 3 bin 866 adet oldu. Böylece Ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 113 bin 447 adet artış gerçekleşti.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,0’ı benzin yakıtlıdır. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 53,0’ı benzin, yüzde 35,9’u dizel, yüzde 5,7’si LPG yakıtlı olup, yüzde 5,4’ü elektrikli veya hibrittir. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 172 bin 111 adet otomobilin ise yüzde 38,3’ü dizel, yüzde 36,6’sı LPG, yüzde 24,6’sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,3’ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen (2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak ayında en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 27,9’u 1401-1500, yüzde 26,9’u 1300 ve altı, yüzde 23,0’ı 1501-1600, yüzde 15,7’si 1301-1400, yüzde 5,5’i 1601-2000, yüzde 0,5’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin 30 bin 532’si beyaz renklidir. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 74 bin 505 adet otomobilin yüzde 41,0,’ı beyaz, yüzde 29,0’ı gri, yüzde 9,2’si mavi, yüzde 7,5’i kırmızı, yüzde 6,4’ü siyah, yüzde 2,1’i turuncu, yüzde 1,6’sı kahverengi, yüzde 0,6’sı sarı, yüzde 0,3’ü yeşil renkli iken yüzde 2,3’ü diğer renklerdedir.