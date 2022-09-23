Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 64 bin 418 oldu

TÜİK, ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Erzincan’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 64 bin 418 oldu.

Ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,1’ini otomobil, yüzde 36,8’ini motosiklet, yüzde 11,1’ini kamyonet, yüzde 4,7’sini traktör, yüzde 3,4’ünü kamyon, yüzde 0,4’ünü otobüs, yüzde 0,4’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, minibüste yüzde 79,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 47,3, otobüste yüzde 31,8, motosiklette yüzde 21,5, kamyonda yüzde 18,1, traktörde yüzde 14,6 artarken kamyonette yüzde 17,5 ve otomobilde yüzde 11,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 arttı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 71,2, otobüste yüzde 40,3, motosiklette yüzde 40,2, traktörde yüzde 34,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,5, otomobilde yüzde 4,3 artarken minibüste yüzde 30,6 ve kamyonette yüzde 6,1 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 26 milyon 29 bin 230 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,2’sini kamyonet, yüzde 15,3’ünü motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 748 bin 879 adet taşıtın devri yapıldı.

Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 63,8’ini otomobil, yüzde 16,7’sini kamyonet, yüzde 10,4’ünü motosiklet, yüzde 3,9’unu traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde 804 bin 993 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,9 azalarak 804 bin 993 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,6 azalarak 24 bin 479 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 780 bin 514 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2’si benzin yakıtlıdır. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 370 bin 682 adet otomobilin yüzde 70,2’si benzin, yüzde 17,5’i dizel, yüzde 10,1’i elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,2’si LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 74 bin 317 adet otomobilin ise yüzde 37,1’i dizel, yüzde 35,3’ü LPG, yüzde 26,4’ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9’u elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Ağustos döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 370 bin 682 adet otomobilin yüzde 33,4’ü 1300 ve altı, yüzde 26,9’u 1401-1500, yüzde 23,4’ü 1301-1400, yüzde 8,9’u 1501-1600, yüzde 5,7’si 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin 151 bin 588’i beyaz renklidir. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 370 bin 682 adet otomobilin yüzde 40,9’u beyaz, yüzde 27,8’i gri, yüzde 11,3’ü mavi, yüzde 7,4’ü kırmızı, yüzde 7,3’ü siyah, yüzde 2,8’i turuncu, yüzde 1,2’si yeşil, yüzde 0,6’sı kahverengi ve yüzde 0,6’sı sarı renklidir.