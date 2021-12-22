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Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 122 oldu

TÜİK, Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de Kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 63 bin 122 oldu.

ERZİNCAN 22.12.2021, 15:35
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 122 oldu

TÜİK, Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de Kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 63 bin 122 oldu.

Kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,4’ünü otomobil, yüzde 21,5’ini motosiklet, yüzde 17,0’ını kamyonet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,1’ini kamyon, yüzde 0,5’ini otobüs, yüzde 0,4’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 19,4, kamyonette yüzde 13,6, kamyonda yüzde 10,3, otobüste yüzde 9,9, otomobilde yüzde 0,7 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 36,0, minibüste yüzde 14,6 ve motosiklette yüzde 2,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 azaldı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 55,5, kamyonda yüzde 35,4, traktörde yüzde 18,0, kamyonette yüzde 3,0 artarken otomobilde yüzde 34,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 23,0, minibüste yüzde 22,2 ve otobüste yüzde 20,2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 25 milyon 188 bin 967 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,8’ini motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 1 milyon 135 bin 228 adet taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 71,7’sini otomobil, yüzde 15,8’ini kamyonet, yüzde 4,8’ini motosiklet, yüzde 3,6’sını traktör, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 87 bin 603 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 artarak 1 milyon 87 bin 603 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,1 azalarak 37 bin 770 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 49 bin 833 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 61,9’u benzin yakıtlıdır. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 584 bin 479 adet otomobilin yüzde 61,9’u benzin, yüzde 23,8’i dizel, yüzde 9,1’i elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,2’si LPG yakıtlıdır. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 676 bin 615 adet otomobilin ise yüzde 37,7’si dizel, yüzde 36,0’ı LPG, yüzde 25,5’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,7’si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Kasım döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 584 bin 479 adet otomobilin yüzde 28,8’i 1401-1500, yüzde 27,4’ü 1300 ve altı, yüzde 21,7’si 1301-1400, yüzde 14,4’ü 1501-1600, yüzde 6,4’ü 1601-2000, yüzde 0,7’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 238 bin 390’ı beyaz renklidir. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 584 bin 479 adet otomobilin yüzde 40,8’i beyaz, yüzde 27,7’si gri, yüzde 11,0’ı mavi, yüzde 7,7’si kırmızı, yüzde 6,4’ü siyah, yüzde 2,2’si turuncu, yüzde 1,1’i kahverengi, yüzde 0,6’sı sarı, yüzde 0,5’i yeşil renkli iken yüzde 2,0’ı diğer renklerdedir.

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