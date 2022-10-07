Erzincan’da termoking içerisinde 5 kilo 454 gram metamfetamin ele geçirildi

Erzincan’da yarı römorklu araçta yapılan aramada çekici ile dorse arasında bulunan termoking içerisinde 5 paket halinde toplam ağırlığı 5 kilo 454,27 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevk eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; Erzurum-Erzincan kara yolu üzeri Akyazı uygulama noktasında durdurulan sürücülüğünü A.G. (65) isimli şahsın yaptığı 31 plakalı yarı römorklu araçta yapılan aramalarda çekici ile dorse arasında bulunan termoking içerisinde 5 paket halinde toplam ağırlığı 5 kilo 454,27 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli A.G. ”Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan 0 sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.