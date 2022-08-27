Erzincan’da “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” hayata geçirildi

Millî Eğitim Bakanlığınca, okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli tüm hazırlıkları tamamlanan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde, bir yıl içinde 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfının açılması hedefleniyor. Diğer taraftan seçilen temel eğitim okullarının altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek, uygulamaya geçirilecek.

Projeye dâhil Erzincan’da 31 okula donatım desteği sağlanarak eğitim ortamları düzenlendi. Bu çerçevede Erzincan’da projeye dâhil okullarda, öğretmenler odası yenilendi; toplantı masası, dolap ve bilgisayar desteği ile Fen ve Sosyal Bilgiler Eğitim setleri ile desteklendi, yeni okul sıraları kazandırıldı, spor malzemesi desteği sağlandı, müzik sınıfları oluşturuldu, yangın önleme sistemleri elden geçirildi, bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makineleri sağlandı, kamera sistemleri yenilendi, geri dönüşüm atık kutuları kazandırıldı, destek Eğitim sınıflarının mefruşatları iyileştirildi, materyal desteği sağlandı, fiziki iyileştirmelerin yanı sıra, projeye dâhil okullarda ki yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitimler, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlendi. Bu eğitimlerde ise, AFAD Müdürlüğünce afete hazırlık eğitimleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG birimince okul yönetici ve öğretmenlerine ilk yardım eğitimleri verilerek RAM Müdürlüğünce öğrencilere psikososyal destek çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce sıfır atık eğitimleri, mesleki teknik eğitime bağlı okullarda projeye dâhil okullara ziyaretler düzenlendi. Ayrıca, sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın etkinliği ile de öğrenciler sinemayla buluşturuldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün de konu ile ilgili olarak, "Uygulamaya konulan Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi ile ilimize birçok alanda fayda sağlanmıştır" dedi.