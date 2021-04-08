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Erzincan’da Teknopark Projesi için ilk imzalar atıldı

Erzincan’da Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) projesi için Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent tarafından ilk imzalar atıldı.

ERZİNCAN 08.04.2021, 06:59
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Erzincan’da Teknopark Projesi için ilk imzalar atıldı

Erzincan’da Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) projesi için Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent tarafından ilk imzalar atıldı.

Erzincan Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde Teknopark Projesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Projenin uygulama görevini üstlenen EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent; Teknopark´ın kuruluş amacının; üniversite sanayi işbirliğini sağlamak, uluslararası pazarlarda rekabet edebilen ihracata dayalı ileri teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek olduğuna vurgu yaptı.

Bu modelin dünyada üniversite sanayi işbirliğini sağlama konusunda en başarılı model olarak öne çıktığını belirten Vali Mehmet Makas, günümüzde birçok sanayileşmiş ülkenin, teknoparkları, teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli aracı olarak gördüğünü belirterek, Teknopark Projesinin Erzincan’a hayırlı olmasını diledi.
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