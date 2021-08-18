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Erzincan’da tahrip olmuş yollarda asfalt yama çalışması sürüyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentte tahrip olmuş yollarda asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor.

ERZİNCAN 18.08.2021, 14:01
Erzincan’da tahrip olmuş yollarda asfalt yama çalışması sürüyor

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentte tahrip olmuş yollarda asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında Işıkpınar Mahallesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yollarda ve kent genelinde çeşitli sebeplerle tahrip olmuş yollarda asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Akyazı Mahallesinde yağmur sonrası çamur olan yollarda vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla stabilize serimi yapan ekipler, bir yandan da Ulalar ve Yalnızbağ mahallelerinde alt yapı çalışmaları sonrası tahrip olan yollarda kilit parke taş uygulaması yapıyorlar.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, “Şehrimiz her geçen gün genişlemekte. Özellikle yeni bağlanan mahallelerimizde gerek elektrik gerek doğalgaz alt yapı çalışmaları devam etmekte. Bu bağlamda çalışmalar sonrasında yollarda ve kaldırımlarda tadilat çalışmaları gerekiyor. Fen işleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu alanlarda çalışarak vatandaşlarımıza hizmetlerini sürdürüyorlar. Amacımız her bir vatandaşımıza anında hizmeti götürmek” dedi.
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