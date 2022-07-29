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Erzincan’da tadilattaki lojmanın çatısı alev alev yandı

Erzincan Garı yerleşkesinde bulunan tadilattaki lojmanın çatısı tamamen yandı.

ERZİNCAN 29.07.2022, 15:25 29.07.2022, 15:54
Erzincan’da tadilattaki lojmanın çatısı alev alev yandı

Çarşı Mahallesinde bugün saat 14. 30 sıralarında meydana gelen olayda, Erzincan Garında bulunan ve boş tadilatta olan lojmanın çatısından alevler yükseldi. Sıcak havanında etkisiyle alevler tamamen çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda çatı tamamen yanarken maddi hasar oluştu.

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