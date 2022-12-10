Erzincan’da suya yüzde 50 zam

Erzincan Belediye Başkanlığı Meclisince alınan karar doğrultusunda su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Bu senenin başlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelere su tarifesinde indirim çağrısı üzerine zam yapılmayıp yüzde 14 oranında indirime gidildiği Erzincan’da 2022 Aralık ayında toplanan Erzincan Belediye Başkanlığı Meclisinden suya yüzde 50 oranında zam yapılması kararı çıktı.

Erzincan Belediye Meclisi tarafından elektrik vb. gelen zam ve artışlar gerekçe gösterilerek su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Artan maliyetlerden dolayı zorunlu güncelleme yapıldığı belirtilirken, vatandaşlar yapılan zamma tepki gösterdi.

Belediye tarafından meclise sunulan yüzde 75 oranındaki zam talebi kabul edilmeyerek bu oran yüzde 50 olarak belirlendi. Bu zam su ile birlikte tüm belediye gelirleri için geçerli olacak.

Öte yandan geçtiğimiz 2 Aralık tarihinde yapılan Erzincan Belediye Başkanlığı Aralık ayı Meclis Gündeminde şu konular görüşülerek karara bağlandı:

1- 2023 mali yılında uygulanacak harçlar ve ücretler tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2- Erzincan ili merkez ilçe Yoğurtlu Mahallesi 2501 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Erzincan ili merkez ilçe Beybağı Mahallesi atık depolama alanının kuzey batı mevkiinde bulunan hayvan barınağı için hazırlanmış olan imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan ili merkez ilçe Halitpaşa Mahallesi 1170 ada 1 ve 2 parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü 18.10.2022 tarih ve 5976286 sayılı yazıları ile Erzincan Orman Fidanlık alanı içerisinde bulunan taşınmazların, mülkiyet sorunlarının çözülebilmesi için kamulaştırma ve tahsis işlemlerinin yapılması amacıyla kurumlarına izin oluru verilmesi talebine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

6- İnşaat ve şantiyelerde hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışma saatlerinin belirlenmesine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7- Park ve Bahçeler Müdürlüğü 09.11.2022 tarih ve E-37364 sayılı yazılarıyla; Refahiye Kaymakamlığı Erzincan bakırını tanıtımını yapmak amacıyla belediyenin bünyesinde bulunan bakır görünümlü objenin hibe talebinin görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 10.11.2022 tarih ve E-37434 sayılı yazılarıyla; Ulalar Mahallesi 141 ada 86 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki ekli ifrazen taksim krokisindeki şekilde oluşacak muhtelif parsellerde ifrazen rızai taksim ve rızai taksim yolu ile hisselerin ayrılması hususunun görüşülmesi.