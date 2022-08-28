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Erzincan’da sözleşmeli erler eğitimden geçti
Erzincan’da 59’ncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığındaki sözleşmeli erlere kısaltılmış düzeltme tanzimi, tanzimsiz tesir atışı, tanzim ve tesir atışı ile görerek atış eğitimleri verildi.
ERZİNCAN 28.08.2022, 17:52
Erzincan’da 59’ncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığındaki sözleşmeli erlere kısaltılmış düzeltme tanzimi, tanzimsiz tesir atışı, tanzim ve tesir atışı ile görerek atış eğitimleri verildi.
59’ncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığındaki 49’uncu ve 50’nci dönem topçu sözleşmeli erlere; dönem sonu ağır silah atışı çerçevesinde, “kısaltılmış düzeltme tanzimi, tanzimsiz tesir atışı, tanzim ve tesir atışı ile görerek atış eğitimleri verildi.
Eğitimlerin görselleri Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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