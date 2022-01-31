Erzincan’da "Sömestr Tatili Soru Kampı" düzenlendi

Erzincan’da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi ile birlikte Fen ve Sosyal Bilimler proje okulu olan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12. sınıf öğrencilerine yönelik “Sömestr Tatili Soru Kampı” başlatıldı.

12. sınıf öğrencilerinin büyük bir kısmının katılım sağladığı kampta, bire bir eğitimlerin yanında, TYT ve AYT konu tekrarları, DYK öğretmenleriyle bire bir soru çözümü, rehberlik ve motivasyon çalışmaları, sınav soru rehberliği, deneme sınavı ve analizi yapıldı.

Soru Kampı ile ilgili olarak, okul müdürü Uğur Mutlu, "12. sınıflar için oluşturulan etüt sınıfında öğrenciler, çözemedikleri soruları, randevu alarak öğretmenleriyle bire bir soru çözme imkanı yakalıyor. Bu program sayesinde birinci dönem konularını tekrar edip, konularla ilgili çok sayıda soru çözen öğrenciler, bir taraftan konu tekrarı, gerek öğretmenleriyle gerekse kendi çabalarıyla soru çözümü ve rehberlik çalışmaları yaparken diğer taraftan voleybol maçları, Ergan Dağı’nda kayak yapmak ve yemek yemek gibi çeşitli sportif ve sosyal etkinliklerle moral depoluyor." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise kampın ilk gününde, TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu Lisesini ziyaret ederek olumlu çalışmalarından dolayı, okul idaresi ve öğretmenleri tebrik edip, öğrencilere başarılar diledi.