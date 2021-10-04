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Erzincan’da sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı

Erzincan’da ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ kapsamında sokak hayvanlarını yemleme çalışması yapıldı.

ERZİNCAN 04.10.2021, 14:52
Erzincan’da sokak hayvanları için besleme çalışması yapıldı

Erzincan’da ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ kapsamında sokak hayvanlarını yemleme çalışması yapıldı.

Dünya genelinde her yıl ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ olarak kutlanırken, Erzincan Belediyesi bu anlamlı günde şehir genelinde sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yaptı.

Gerçekleşen çalışma hakkında açıklamada bulunan Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, “Erzincan’ımızdaki sokak hayvanlarını beslenme çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda herkes kapısının önüne bir tas su bıraksın. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım, sahiplenelim. Bunlarla beraber yaşamaya alışmamız lazım. Bunlarda canlı bunlarında yaşamaya hakkı var, lütfen yardımcı olalım” diye konuştu.

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