Erzincan’da şofbenden sızan gazdan 1 kişi öldü, karbonmonoksit zehirlenmesinden 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen güvenlik korucusu hayatını kaybetti. Kemah ilçesinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastaneye kaldırıldı.

Havaların iyice soğumasıyla birlikte şofben ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmelerde artış yaşanmaya başladı. Refahiye ilçesine bağlı Teknecik köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda güvenlik korucusu Kenan Çobanoğlu (40) duş almak için banyoya girdi. Uzun süre banyodan çıkmayan Çobanoğlu, aile bireyleri tarafından yerde hareketsiz bulundu. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibince Refahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çobanoğlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şofbenden sızan gazdan zehirlenen Çobanoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çobanoğlu’nun cenazesi bugün Refahiye ilçesi Merkez camisinde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde bağlı Maksutuşağı köyü Köseler mezrasında dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda da karı koca sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çift ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.