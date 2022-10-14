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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya ile diyaloğun koparılmaması gerektiğini belirterek, “Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var” dedi.
Erzincan’da "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması" düzenlendi
Erzincan’da Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler / Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması" düzenlendi.
ERZİNCAN 14.10.2022, 12:50
Erzincan’da Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler / Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması" düzenlendi.
İl Müftülüğünün konferans salonunda ihtiyaç odaklı 11 kursun katıldığı Kız Kur’an Kursları öğrencileri arasında "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması"nda 20 soru soruldu. Yapılan yarışma neticesinde başarı elde eden öğrencilerden 1.’ye 500, 2.’ye 400, 3.’ye 300 ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere 100 TL para ödülü verildi.