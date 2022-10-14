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Erzincan’da "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması" düzenlendi

Erzincan’da Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler / Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması" düzenlendi.

ERZİNCAN 14.10.2022, 12:50
Erzincan’da "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması" düzenlendi

Erzincan’da Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler / Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması" düzenlendi.

İl Müftülüğünün konferans salonunda ihtiyaç odaklı 11 kursun katıldığı Kız Kur’an Kursları öğrencileri arasında "Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması"nda 20 soru soruldu. Yapılan yarışma neticesinde başarı elde eden öğrencilerden 1.’ye 500, 2.’ye 400, 3.’ye 300 ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere 100 TL para ödülü verildi.

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