Erzincan’da ‘Şişkin Ay’ hayran bıraktı

Erzincan’da dün gece net bir şekilde görülen Ay’ın ’Şişkin Ay’ evresi, hayranlık uyandırdı.

Erzincan merkezde gün batımı sonrası gökyüzünde beliren Şişkin Ay ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. Şişkin Ay’ın gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunu Fatih Civan’da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı. Ay’ın 9 Ekim Pazar günü dolunay haline gelerek daha parlak ve belirgin olacağını belirten fotoğrafçılar o günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.