Erzincan’da silahla yaralama suçundan teslim olan şahıs tutuklandı

Erzincan’da hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı olaydan 2 gün sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan merkeze bağlı Yeniköy’de 3 gün önce çıkan kavgada, S.M.A’yı silahla göğsünden vurup yaraladıktan sonra bir süre kaçan şüpheli E.K. dün jandarma ekiplerine teslim oldu. Burada ki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Yeniköy’de meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, iki taraf arasında hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, S.M.A., açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı. Olayın ardından şüpheli E.K., bir süre kaçtı.

Yaralı S.M.A. ise Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı.